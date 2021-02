Cuáles son los motivos por los que Guaymallén no elegirá más reina de la Vendimia

En horas de la tarde se dio a conocer que el concejal radical Ignacio Conte, con el apoyo del intendente Marcelino Iglesias, presentó una iniciativa para eliminar la elección de la reina departamental en la fiesta de la Vendimia de Guaymallén.

Dentro de los argumentos que se esgrime, mencionan que la iniciativa responde a los cambios de paradigmas que fue atravesando la sociedad, y a la necesidad de preservar y adecuar la fiesta a los nuevos tiempos.

En MDZ Radio, dialogó Nicolás González, secretario de Gobierno de Guaymallén y manifestó: "Como sociedad nos encontramos en un punto en que la tradición se transformó en una cuestión anacrónica" y resaltó que no dejarán de participar de cada uno de los otros eventos que representa la Vendimia.

Para el funcionario, el objetivo principal que mueve esta decisión es que las mujeres, ya no se sienten parte de este modelo de elección: "No estamos casados con la idea con las que no estamos de acuerdo, creemos que no solo tiene que ver con la cosificación de la mujer, sino que tiene que ver con una cuestión que no representa el genuino interés de las mujeres del departamento. Entre los datos concretos tenemos el registro del año pasado solo se inscribieron 60 mujeres del departamento que tiene 340 mil habitantes".

