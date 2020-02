Afiche de la Vendimia: "Hace por lo menos tres años que vienen haciendo tarde el concurso"

"A nosotros nos gustó mucho el afiche de la Vendimia. Nos pareció muy lindo", dijeron a coro Leonardo Ficcardi y Víctor Boldrini sobre el afiche y el sistema de comunicación visual diseñado para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2020. Se trata de dos de los diseñadores más reconocidos en Mendoza y cuya trayectoria en el diseño y trabajos para el mundo del vino dan que hablar.

En comunicación con Federico Croce y Nimsi Franciscangeli en el programa de MDZ Radio "El permitido", Ficcardi explicó que "me gustó la imagen, los colores, la idea: es bueno. Personalmente lo único que no comparto es la tipografía, creo que debería haber sido neutra... pero esto es solo una cuestión de gusto".

"Es un afiche que está bastante 'outside the box' -expresión que significa 'poco convencional, fuera de lo común'-. Tiene códigos de modernidad, buena paleta de colores, es sistémico. Te remite a algo psicodélico, y es bastante actual. Los elementos están integrados y hay una empatía a primera vista que se percibe claramente", sigue Leonardo. "También destaco que los colores no son planos; sino que tienen una textura y eso les da un toque de actualidad. Pienso además que lo más logrado de todo es el tema ilustrativo: las ilustraciones están muy buenas, activas y dinámicas".

A la hora de opinar sobre el debate que se enciende entre diseñadores y profesionales de la creatividad -algunos postulan que el concurso debe ser solo para estudiantes y profesionales mendocinos-, Boldrini fue tajante: "Yo quiero que se abra al mundo, no solo al país. A nosotros nos gusta jugar en las ligas mayores, en los campeonatos del mundo". Ficcardi completó la idea: "Imaginate que se presenten diseñadores franceses, italianos, neocelandeses, bolivianos... y cada uno hace un poquito de ruido en su país con su diseño, tenemos un concurso internacional del afiche de la Vendimia y eso nos pone en otro lado".

"Es el mismo esfuerzo, hoy con las redes sociales, hacer una convocatoria provincial que una convocatoria mundial, lo mismo con la difusión de la fiesta: el concurso internacional aumenta absolutamente la exposición. En cuanto a la calidad de las propuestas, esta va a ser muy superior si el concurso es mundial", explica Pupo Boldrini.

Una propuesta al Estado: que se muestren todos los trabajos que se presentan

"Creemos que sería muy bueno que exista una exposición anual de todos los afiches que se presentaron al concurso de Vendimia. Más allá del que ganó, se pueden conocer los trabajos de todos los que participaron. Si fuera internacional, sería de interés mundial. Y es un evento cultural más que se suma a la propuesta de Mendoza en esta época. No sabemos por qué es tan difìcil llevar adelante esta idea", dijeron los diseñadores.

La principal crítica

"Este concurso se ha hecho muy tarde. La propuesta de certamen debe hacerse por lo menos en octubre del año anterior", dijeron Boldrini y Ficcardi, al explicar que a esta altura ya no sirve de tanto el esfuerzo, pues el afiche va a ser utilizado prácticamente dos semanas antes de la fiesta. "Lo bueno es que el afiche esté por lo menos en la 9 de Julio, y debería estar en todas las ciudades importantes de la Argentina. Este problema no es de ahora: hace por lo menos tres vendimias que vienen haciendo tarde el concurso. Tienen que darse cuenta que el sentido de la promoción de la fiesta se ve afectado. Quizás tengan todo vendido y no la necesiten...", se explayó Boldrini.

"Por lo menos, el afiche es bueno y lindo. Si estuviéramos frente a un afiche plagiado, como sucedió en otros años, y encima tarde... la situación sería crítica", completó Ficcardi.

Escuchá toda la entrevista a los diseñadores haciendo click aquí.