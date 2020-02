Hoy puede ser elegida la primera Reina de la Vendimia departamental trans

Pía tiene 28 años, está cursando el 2° año del profesorado de Teatro en el instituto de Educación Superior Nº 9-028 Estela Quiroga, y ama bailar. Hace algunos años, concretamente en el 2012, fue participante de la Vendimia para Todos y en el año 2014 fue soberana de Queen Disco. Se trata de la primera postulante distrital trans que tiene chances de convertirse en Reina departamental, en este caso, del departamento de Santa Rosa.

Según se describe en el sitio El Cogollito, Pía Zoe es una persona muy solidaria y está muy comprometida con el merendero "Caritas felices", pues en el trabaja su mamá. Sus días transcurren entre amor y colaboración. Su fuerza está en poder reconocer y homenajear a todas las mujeres trans que jamás han sido reconocidas, ni por su lucha ni por su trabajo.

El trabajo cotidiano en el merendero.

"Vive este momento con mucha alegría y esperanza, este reinado será una herramienta para buscar lograr un cambio en la mirada de la sociedad y buscar las oportunidades para que todas salgan adelante", explica el amante de Vendimia Eduardo Virues.

"Siento que ser Reina de Santa Rosa no solamente sería un premio para mi lucha. Hay una realidad: yo no tengo las mismas oportunidades ni la situación económica que a lo mejor tienen las demás candidatas y los clubes a los que ellas representan", dijo la postulante. "Me presento con mi bandera y mi orgullo allá arriba, con la fuerza de decir 'basta de discriminación'. Visibilizar es lo primordial", aseguró.

Pía recorriendo las calles de Santa Rosa.

La santarrosina relata que desde que tiene uso de razón "siempre que llegaba esta época del año soñaba con esto, me ponía sabanas, pañuelos largos, todo con tal de parecer una reina: soy una gran soñadora".

Pía durante la Vía Blanca de Santa Rosa.

La joven se muestra emocionada profundamente por las muestras de cariño, y así lo hizo saber en su cuenta de Facebook: "sinceramente ya no sé como agradecer tanto amor y apoyo recibido; ¡como me defienden!. No estoy sola en está lucha, llenan de orgullo mi corazón. Como ya se los dije, somos muchos más los que vamos por la vida rompiendo barreras, logrando sueños sin dañar al otro ni opacar su luz. Gracias totales de corazón".