Una línea de subte funcionará gratis este martes: a qué hora liberarán los molinetes

Los metrodelegados de la línea B del subte anunciaron una apertura de molinetes para este martes en la estación Federico Lacroze. La medida de protesta se realizará entre las 7 y las 8 de la mañana y busca visibilizar el conflicto con la empresa Emova por descuentos salariales aplicados a trabajadores y representantes gremiales.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) informó que la protesta fue definida en rechazo a lo que consideran “descuentos compulsivos de salario”.

Los trabajadores de una línea de subte levantarán los molinetes este martes por un reclamo salarial.

A través de un comunicado, el sindicato aseguró que la concesionaria intenta utilizar estas medidas “como extorsión” para frenar las denuncias vinculadas a las condiciones del servicio.

“Intentan acallar nuestras denuncias sobre las pésimas y riesgosas condiciones del transporte subterráneo”, señalaron desde el gremio.

Qué reclaman los metrodelegados de la línea B de subte

La AGTSyP aseguró que la medida fue convocada por:

Descuentos salariales aplicados a trabajadores y delegados sindicales.

Presuntas “extorsiones” para frenar reclamos gremiales.

Denuncias por las condiciones del servicio de la línea B.

El incumplimiento del derecho de huelga, según denunciaron.

Qué respondió Emova por los descuentos salariales

Ante el reclamo sindical, Emova sostuvo que los descuentos corresponden a empleados que no cumplieron con sus horarios laborales y que no presentaron justificativos.

Según explicó la empresa, se abonaron los días efectivamente trabajados y únicamente se descontaron jornadas en las que los trabajadores no prestaron servicio.

La medida judicial que favoreció a los metrodelegados

En paralelo al conflicto, la AGTSyP presentó una acción judicial ante la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

De acuerdo con el gremio, la Justicia dictó una medida cautelar que ordena a Emova frenar los descuentos salariales que no cuenten con causas objetivas y debidamente acreditadas.

La resolución también busca garantizar el ejercicio del derecho de huelga y contempla sanciones económicas en caso de incumplimiento.

Además de la vía judicial, los metrodelegados realizaron una denuncia ante la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires para advertir sobre el accionar de la empresa.

Mientras continúa la disputa, el sindicato ratificó la apertura de molinetes de este martes en la cabecera de la línea B.