Una encuesta midió a los principales dirigentes de Mendoza y los resultados fueron sorprendentes

El consultor Aníbal Urios, director de la encuestadora DC Consultores, habló con Eduardo Ripari en el programa Uno nunca sabe de MDZ Radio y lanzó importantes definiciones sobre los dirigentes políticos que mayor intención de voto tienen en Mendoza.

"Hacemos varias encuestas para que no quede como una foto sino una película. Luis Petri mantiene los mismos números. Preguntamos quién era la continuidad de Cornejo y apareció Petri, ya sea en imagen, intención de voto o en la sensación, por más que lo votes o no. No quiere decir que esos sean después los números de la elección, pero la tendencia nos marca que es una persona que a la sociedad mendocina le gusta o que por lo menos tienen expectativas con él", explicó Urios.

Ante la pregunta "¿quién cree que va a ganar las próximas elecciones en Mendoza?", el 58,3% de los encuestados eligió a Luis Petri (LLA); el 20,8% a Anabel Fernández Sagasti (peronismo); el 16,7% a Julio Cobos (Cambia Mendoza) y el 4,2% a Jorge Difonso (Unión Mendocina).

Urios agregó: "Lo ponemos como candidato de LLA directamente. Representa, no solo por ser ministro, sino también por su alianza con Patricia Bullrich. No lo veo como candidato de la UCR, Ulpiano Suarez puede ser más en representación de la UCR. En esta no pusimos a Ulpiano porque manifestó que en estas elecciones no va a participar. Lo pusimos la otra vez en imagen, tiene muy buena imagen. Yo creo que es uno de los posibles fuertes candidatos del 2027".

En la encuesta de DC Consultores, Luis Petri cuenta con un 51,4% de intención de voto, seguido por Julio Cobos con el 14,1% y Anabel Fernández Sagasti con el 12,9%. En tanto el 56% aseguró que votaría por La Libertad Avanza.