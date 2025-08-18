Trabajadores de la salud realizaron una asamblea en el hospital Notti y advierten por nuevas medidas de lucha

Los trabajadores del Régimen 15, nucleados en ATE, definirán en nuevas asambleas las medidas de acción. Vienen de realizar un paro de 48 horas a principios del mes.

Profesionales de la salud nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevaron a cabo una asamblea interhospitalaria en el Hospital Notti, en la que determinaron por unanimidad rechazar nuevamente la propuesta del Gobierno de aumento salarial y definieron evaluar las nuevas medidas de acción, luego del paro de 48 horas implementado el 4 y 5 de agosto.

“Acabamos de concluir con una Asamblea Interhospitalaria en el Hospital Notti, donde asistieron compañeros de todos los departamentos de Mendoza. El Régimen 15 del sector de la Salud no va a aceptar la reforma laboral que quiere imponer el ministro de Salud, Rodolfo Montero. Además, por considerarla insuficiente, vamos a rechazar la propuesta N° 1”, señaló Roberto Macho, Secretario General de ATE Mendoza.

Los trabajadores del Régimen 15 le darán continuidad, de esta manera, a las asambleas informativas en cada lugar de trabajo que vienen implementando para definir los pasos a seguir. "Se decidió por unanimidad rechazar las últimas propuestas del Gobierno y definir las medidas de acción directa que vamos a discutir en cada lugar de trabajo”, señaló el secretario gremial. Además, agregó: "vamos a luchar contra la reforma laboral que quiere imponer Rodolfo Montero, así como también vamos a defender la salud pública, con mejoras laborales y salariales dignas, para todos los trabajadores del Régimen 15”.

Asamblea-Interhospitalaria-8-scaled En ese contexto, insistieron en los reclamos que viene realizando el sector en las paritarias, vinculado con el pase a planta de los trabajadores contratados y prestadores, además de que los licenciados en enfermería sean equiparados. El planteo es que se ofrezca un salario inicial de $1.300.000 para todos los trabajadores y de allí el correspondiente para cada escalafón, "acorde al costo real de la canasta alimentaria", según señalan.