Tips para potenciar la señal WiFi de tu casa
Muchas veces, la señal de internet no funciona como esperamos. Es fundamental entender que pueden haber ciertas cuestiones que pueden debilitar el WiFi.
Tener una buena señal de internet en el hogar es una prioridad indiscutible si se trata de trabajar desde casa, incluso para estudiar o simple entretenimiento. En este sentido, existen múltiples factores que pueden estar “bloqueando” el buen funcionamiento del WiFi, por lo que es importante detectarlos.
Los problemas de conexión, como cortes o baja intensidad en determinadas habitaciones, no siempre están relacionados con fallas externas. En muchos casos, la ubicación del módem, la configuración del router o el uso de protocolos antiguos son los verdaderos responsables de que la red no funcione al máximo rendimiento. De esta manera, si se aplican algunos cambios en el equipo y el entorno, se puede lograr que la señal llegue con mejor potencia a todos los rincones del hogar.
Cómo mejorar la señal del WiFi
- Ubicar el router en un punto central y elevado de la casa, evitando paredes gruesas, columnas o electrodomésticos que bloqueen la señal.
- Orientar correctamente las antenas, colocando una en vertical y otra en horizontal para abarcar mejor distintos ambientes.
- Mantener el firmware del router actualizado para optimizar la seguridad y el rendimiento de la conexión.
- Elegir la banda de frecuencia adecuada: la de 2.4 GHz ofrece mayor alcance y la de 5 GHz brinda más velocidad a corta distancia.
- Revisar la configuración y desactivar protocolos antiguos que enlentecen la red, como 802.11b o 802.11g.