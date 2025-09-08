Tips para potenciar la señal WiFi de tu casa

Tener una buena señal de internet en el hogar es una prioridad indiscutible si se trata de trabajar desde casa, incluso para estudiar o simple entretenimiento. En este sentido, existen múltiples factores que pueden estar “bloqueando” el buen funcionamiento del WiFi , por lo que es importante detectarlos.

Los problemas de conexión, como cortes o baja intensidad en determinadas habitaciones, no siempre están relacionados con fallas externas. En muchos casos, la ubicación del módem, la configuración del router o el uso de protocolos antiguos son los verdaderos responsables de que la red no funcione al máximo rendimiento. De esta manera, si se aplican algunos cambios en el equipo y el entorno, se puede lograr que la señal llegue con mejor potencia a todos los rincones del hogar.