Un estudio reveló cuáles son los mejores países para sobrevivir si se desata un "infierno" global
Ante un escenario de catástrofe global, un estudio científico identificó a Australia como el país mejor preparado.
Un estudio se propuso responder una pregunta extrema: ¿qué lugar del planeta ofrecería mayores posibilidades de supervivencia si una catástrofe de escala mundial alterara por completo la vida tal como la conocemos? Los investigadores analizaron distintos escenarios, desde una guerra nuclear hasta una pandemia devastadora, la caída de infraestructuras esenciales o incluso el impacto de un gran asteroide.
El trabajo, publicado en la revista científica Global Challenges, concluyó que ningún país del mundo estaría completamente a salvo. Sin embargo, algunos presentan condiciones que podrían permitirles mantener funciones básicas y recuperarse mejor frente a un desastre global.
El país que aparece mejor preparado
Entre todos los territorios analizados, Australia fue el país que más se destacó. Su aislamiento geográfico, su enorme capacidad para producir alimentos, sus recursos naturales, su industria y su estabilidad institucional juegan a su favor.
Además, al tratarse de una gran isla, podría aislarse con mayor facilidad frente a determinadas amenazas. Incluso su clima relativamente cálido podría convertirse en una ventaja ante un escenario de “invierno nuclear” o una gran erupción volcánica capaz de reducir durante meses la cantidad de luz solar que llega a la superficie.
El estudio dividió las grandes amenazas en tres categorías. La primera incluye fenómenos que podrían reducir bruscamente la luz solar, como guerras nucleares, erupciones volcánicas gigantes o impactos de asteroides. La segunda contempla el colapso de infraestructuras esenciales por tormentas geomagnéticas, ciberataques o pulsos electromagnéticos. La tercera comprende riesgos biológicos capaces de provocar millones de muertes y graves alteraciones sociales.
Argentina y otros países resilientes ante Catástrofes
Australia no fue el único territorio mencionado. Nueva Zelanda, Japón, Suiza y Argentina también aparecen entre los países considerados especialmente resilientes frente a determinadas catástrofes.
Los investigadores encontraron una serie de características que pueden aumentar las posibilidades de resistencia: contar con una elevada producción de alimentos, disponer de industria propia, tener instituciones estables, reducir la dependencia de importaciones y encontrarse relativamente aislado de otros territorios.
Sin embargo, incluso los países mejor posicionados presentan debilidades. Australia, por ejemplo, continúa dependiendo del comercio internacional para acceder a determinados combustibles, medicamentos y fertilizantes. Japón, Nueva Zelanda y Argentina también están expuestos a amenazas naturales específicas, mientras que varias de las naciones destacadas poseen extensas costas vulnerables frente a grandes tsunamis.
La conclusión del estudio es menos tranquilizadora de lo que podría parecer: no existe un verdadero refugio ante una catástrofe mundial. Los científicos sostienen que la clave no está solamente en encontrar el lugar más seguro, sino en preparar a las sociedades para mantener alimentos, energía, transporte e instituciones funcionando cuando todo lo demás comienza a fallar.
Para leer el estudio completo hacé click.