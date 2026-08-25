Un estudio reveló cuáles son los mejores países para sobrevivir si se desata un "infierno" global

Ante un escenario de catástrofe global, un estudio científico identificó a Australia como el país mejor preparado.

El estudio ubicó a Australia como el país con mejores condiciones generales para resistir una catástrofe de escala mundial.

Un estudio se propuso responder una pregunta extrema: ¿qué lugar del planeta ofrecería mayores posibilidades de supervivencia si una catástrofe de escala mundial alterara por completo la vida tal como la conocemos? Los investigadores analizaron distintos escenarios, desde una guerra nuclear hasta una pandemia devastadora, la caída de infraestructuras esenciales o incluso el impacto de un gran asteroide.

El trabajo, publicado en la revista científica Global Challenges, concluyó que ningún país del mundo estaría completamente a salvo. Sin embargo, algunos presentan condiciones que podrían permitirles mantener funciones básicas y recuperarse mejor frente a un desastre global.

El país que aparece mejor preparado Entre todos los territorios analizados, Australia fue el país que más se destacó. Su aislamiento geográfico, su enorme capacidad para producir alimentos, sus recursos naturales, su industria y su estabilidad institucional juegan a su favor.

Además, al tratarse de una gran isla, podría aislarse con mayor facilidad frente a determinadas amenazas. Incluso su clima relativamente cálido podría convertirse en una ventaja ante un escenario de “invierno nuclear” o una gran erupción volcánica capaz de reducir durante meses la cantidad de luz solar que llega a la superficie.

Argentina aparece en el estudio junto con Nueva Zelanda, Japón y Suiza entre los países destacados por su capacidad de resistencia. El estudio dividió las grandes amenazas en tres categorías. La primera incluye fenómenos que podrían reducir bruscamente la luz solar, como guerras nucleares, erupciones volcánicas gigantes o impactos de asteroides. La segunda contempla el colapso de infraestructuras esenciales por tormentas geomagnéticas, ciberataques o pulsos electromagnéticos. La tercera comprende riesgos biológicos capaces de provocar millones de muertes y graves alteraciones sociales.