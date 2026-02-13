San Valentín: cómo surgió y por qué se celebra

El 14 de febrero se celebra San Valentín, un día para recordar la importancia del amor y la amistad en todas sus formas.

Cada 14 de febrero se celebra San Valentín en todo el mundo. Es conocido como el día del amor y la amistad y su historia combina hechos históricos y leyendas que llegaron hasta nuestros días. Aquí te contamos cómo y de dónde viene esta celebración.

Todo comenzó en la Roma del siglo III. El emperador Claudio II prohibió los matrimonios de jóvenes, pensando que los hombres solteros eran mejores soldados. Sin embargo, un sacerdote llamado Valentín siguió casando parejas en secreto. Cuando el emperador se enteró, arrestó a Valentín.

El sacerdote Valentín fue ejecutado un 14 de febrero y de ahí surge San Valentín. Finalmente, fue ejecutado un 14 de febrero, alrededor del año 270 d.C. Desde entonces, su figura se convirtió en símbolo del amor y la unión entre parejas. Durante la Edad Media, la celebración se extendió en Francia e Inglaterra. Las personas empezaron a intercambiar cartas y mensajes románticos, costumbre que hoy se mantiene en muchos países.

Con el paso del tiempo, el Día de los Enamorados se internacionalizó. Hoy no solo se celebra el amor de pareja, sino también la amistad y los gestos de cariño hacia familiares y amigos. Las formas de festejar varían según la cultura. En muchos lugares, las personas regalan flores, chocolates, cartas o cenas románticas. También es común dedicar palabras de afecto y mensajes especiales a seres queridos.

Quién es Cupido y por qué se lo asocia a San Valentín Cupido es una figura de la mitología romana, conocido como el dios del amor y la atracción. Es hijo de Venus, la diosa del amor, y generalmente se lo representa como un niño alado con arco y flechas. Según la leyenda, las flechas de Cupido hacen que quien sea alcanzado por ellas se enamore perdidamente.