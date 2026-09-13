Proverbio africano: "Si quieres ir rápido, ve solo; si quieres llegar lejos, ve..."
El proverbio deja una enseñanza sobre la importancia de los vínculos, la cooperación y la compañía cuando el camino se vuelve largo.
Hay un proverbio africano que suele repetirse cuando se habla de vínculos, proyectos y caminos largos: "Si quieres ir rápido, ve solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado". La frase marca una diferencia simple entre velocidad y profundidad.
Caminar solo puede servir cuando hace falta avanzar sin esperar a nadie, tomar una decisión rápida o moverse con libertad. Hay momentos en los que la soledad permite resolver algo sin demoras.
Pero el proverbio apunta a otra clase de camino. No todo lo importante se mide por llegar primero. Algunas metas necesitan apoyo, conversación, paciencia y compañía para poder sostenerse en el tiempo.
Esa enseñanza puede aplicarse al trabajo, a la familia, a los vínculos o a cualquier proyecto personal. Avanzar acompañado a veces implica ir más lento, escuchar otras opiniones y aceptar diferencias. Sin embargo, también permite repartir el peso cuando aparecen el cansancio o las dificultades.
En una época que suele valorar la rapidez, la independencia y los resultados inmediatos, este proverbio recuerda algo distinto: muchas cosas valiosas no se construyen en soledad. Llegar lejos suele requerir confianza, ayuda y personas que caminen en la misma dirección.
Por eso la frase conserva tanta fuerza. No dice que estar solo esté mal, ni que depender de otros sea siempre mejor. Simplemente deja una pregunta para pensar: si el camino que uno quiere recorrer es realmente largo, ¿conviene hacerlo sin nadie al lado?