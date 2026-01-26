La Inteligencia Artificial explicó los beneficios para el organismo de cenar bajo la luz del día en verano.

El verano hace que los horarios se estiren y generalmente las comidas suelen postergarse. Sin embargo, según explica la Inteligencia Artificial, adelantar la cena puede tener beneficios sorprendentes para la salud. Comer mientras hay luz natural es una estrategia inteligente para optimizar la digestión.

Las claves de la alimentación, según la Inteligencia Artificial El cuerpo funciona como un reloj interno que se denomina ritmo circadiano, que sincroniza la luz con la oscuridad. Ese reloj influye en la producción de hormonas, la digestión y el metabolismo. Al cenar tarde, cerca de la hora de dormir el organismo está desacelerando sus funciones digestivas.

Lo cierto es que la Inteligencia Artificial señala que comer de día en verano, antes que anochezca, permite aprovechar el pico de actividad metabólica. Durante las horas de luz el cuerpo tiene una capacidad más eficiente para procesar alimentos usando energía. Cuando se adelanta la cena se le permite al sistema digestivo que trabaje a pleno su rendimiento completando gran parte de la digestión antes de dormir.

Beneficios tangibles Al cenar temprano se reduce la probabilidad de indigestión, acidez o pesadez nocturna porque el cuerpo tiene tiempo suficiente para procesar los alimentos antes del sueño. Además, al no tener que trabajar arduamente la digestión, el organismo puede dedicarse por completo a la reparación y al descanso.

Por otra parte, la IA señala que las calorías consumidas más temprano en el día tienen más probabilidades de ser utilizadas como energía. Cenar tarde, por el contrario, favorece el almacenamiento de grasas, ya que el metabolismo disminuye considerablemente durante la noche.