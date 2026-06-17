Percarbonato, bicarbonato y carbonato: el verdadero uso de los polvos blancos en la limpieza

En el universo de los trucos de limpieza existen tres productos que suelen generar constantes confusiones debido a la similitud de sus nombres: el bicarbonato de sodio , el carbonato de sodio y el percarbonato de sodio.

Si bien a simple vista se presentan como polvos blancos idénticos, la realidad es que poseen propiedades químicas muy distintas y están diseñados para tareas completamente diferentes.

El bicarbonato de sodio es el compuesto más popular y amigable de la lista. Se caracteriza por ser un producto suave y poco abrasivo, lo que lo convierte en la opción ideal para el mantenimiento diario del hogar sin riesgo de rayar o desgastar los materiales.

Su principal virtud es la capacidad para absorber la humedad y neutralizar los malos olores de raíz, en lugar de simplemente enmascararlos. Los expertos recomiendan su uso para eliminar los aromas desagradables de la heladera, el calzado o los cestos de basura. Asimismo, es excelente para desengrasar utensilios de cocina delicados y realizar limpiezas de mantenimiento en mesadas. Es el único de los tres compuestos que pertenece al grado alimentario, por lo que también se utiliza en repostería.

También conocido en el ámbito profesional como soda para lavar, el carbonato de sodio es el hermano mayor y mucho más potente del bicarbonato . Al tener un nivel de alcalinidad significativamente más elevado, su acción está estrictamente orientada a las tareas de limpieza pesadas y exigentes.

Este producto es un desengrasante de alto impacto, ideal para disolver la suciedad incrustada en hornos, parrillas, extractores y superficies donde la grasa se ha cocinado por semanas. Además, tiene la propiedad de ablandar el agua dura, lo que ayuda a desincrustar los restos de jabón viejo en los baños y a potenciar de forma drástica el rendimiento del detergente para la ropa. Debido a su alta potencia, los especialistas advierten que debe manipularse siempre con guantes para prevenir irritaciones en la piel.

Percarbonato de sodio, el rey del blanqueo

En tanto, el percarbonato de sodio se ha consolidado como uno de los productos más valorados en la limpieza ecológica moderna, principalmente porque funciona como el sustituto perfecto de la lavandina tradicional. Al entrar en contacto con el agua, este compuesto reacciona liberando oxígeno activo, lo que le otorga un poder blanqueador y desinfectante excepcional.

Su uso estrella se encuentra en la lavandería. Es el encargado de remover las manchas más rebeldes de origen orgánico, como restos de vino, café, mate o marcas de sudor, y resulta infalible para recuperar la vitalidad de las sábanas o remeras que se han vuelto amarillentas con el paso de los años.