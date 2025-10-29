Los signos del zodiaco que odian madrugar (pero lo intentan una y otra vez)

Hay signos que ponen tres alarmas, pero ninguna alcanza. Según la astrología, algunos prefieren la noche y sienten que la mañana llega demasiado rápido.

Hay personas que pueden despertarse temprano sin problemas. Y están los otros: los que viven negociando cinco minutos más de sueño. Según la astrología, algunos signos del zodiaco son naturalmente nocturnos y se sienten más vivos cuando el resto del mundo empieza a apagarse.

Para ellos, madrugar se siente como un castigo que se repite todos los días. Por eso cada vez que tienen que madrugar su vida se vuelve un calvario que empieza en la noche anterior cuando saben que al levantarse los ojos le pesarán más de lo normal o la cama que estará más cómoda que nunca.

Estos son los signos más nocturnos Piscis encabeza esta lista. Este signo ama dormir, soñar y quedarse en su mundo privado un rato más. A veces necesita tiempo para despertar cuerpo y mente, y la alarma suele sonar cuando la mejor parte del descanso recién comienza.

Sagitario tampoco es fan del amanecer. Su energía se activa de noche, cuando aparecen las ideas y los planes más divertidos. Según la astrología, se acuesta tarde porque no quiere perderse nada y después sufre las consecuencias en la mañana.

En el caso de géminis, el problema no es dormir: es decidir cuándo. Este signo se queda conversando, mirando cosas o pensando mil cosas a la vez. Y cuando logra dormirse, la alarma lo encuentra sin voluntad para enfrentar el día.