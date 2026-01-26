Las 3 plantas ligadas al dinero y la abundancia del hogar

No es superstición. Estas plantas te dan enfoque mental. Cuando mente y entorno van en la misma dirección, los cambios empiezan.

La energía del hogar influye más de lo que muchos creen. Algunas plantas han sido asociadas, desde hace siglos, con prosperidad, crecimiento y oportunidades. Estas tres plantas destacan por su relación directa con el dinero y la abundancia.

Cuáles son las plantas del dinero y la abundancia La Pachira, conocida como Árbol del dinero, ocupa un lugar especial en el Feng Shui. Su tronco trenzado representa estabilidad y unión de fuerzas. Sus hojas verdes evocan crecimiento constante. Se suele ubicar cerca de la entrada del hogar o en espacios de trabajo. Allí refuerza la sensación de avance y orden económico.

plantas La Crásula ovata, conocida como planta de jade, simboliza abundancia duradera. Sus hojas carnosas recuerdan monedas. En culturas orientales se vincula con negocios prósperos y crecimiento sostenido. Se recomienda colocarla en la esquina izquierda del hogar, vista desde la entrada principal.

Árbol de jade La planta que no puede faltar en el hogar Foto: Fuente: Shutterstock Árbol de jade La planta que no puede faltar en el hogar Foto: Fuente: Shutterstock El Plectranthus verticillatus, llamado también planta del dinero, se asocia con flujo continuo de recursos. Su crecimiento colgante simboliza movimiento y circulación. Se aconseja ubicarla en lugares elevados y con buena luz, sin sol directo. Así mantiene su vigor y presencia armónica. Se relaciona con nuevas oportunidades y entradas económicas inesperadas.