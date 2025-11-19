La actualización de Google que incluye IA y cambia Google Maps para siempre
Gemini llegó a Google Maps y promete personalizar tu experiencia de viaje para que llegues a destino antes, sin gastar de más y disfrutes.
Google reveló una actualización que utiliza inteligencia artificial (IA) en Maps. La novedad apunta a mejorar la experiencia de los usuarios creando rutas personalizadas, indicaciones basadas en puntos de referencias reales y una interacción más natural, fácil y práctica.
La novedad radica en un agente constructor. Esta herramienta te permite crear mapas interactivos a partir de simples descripciones o indicaciones, sin necesidad de conocimientos técnicos. Ahora un usuario puede pedir una paseo virtual por las calles de una ciudad, consultar el clima o encontrar hoteles pet friendly.
Te Podría Interesar
El objetivo de esta actualización es que todos puedan solicitar información sobre restaurantes con características específicas, verificar las disponibilidades de estacionamientos o localizar cargadores eléctricos, sin abandonar el modo de navegación y a través de un lenguaje natural.
¿Qué más incluye esta actualización con IA?
Además, la función de reporte de accidentes o demoras de tráfico se simplifican. Tan solo tienes que comunicarle a la IA de Google el lugar del inconveniente y lo registrará para compartirlo en tiempo real con otros conductores, lo que facilitará la circulación en horas de alto tránsito.
Por último, Google Maps agrega una función para que usuarios agenden sus eventos, resuman correos, compartan hora de llegada estimada o se informen sobre noticias o eventos deportivos mientras están manejando y sin tocar la pantalla. Esto es posible gracias a la confirmación por voz que es reconocida por la IA.