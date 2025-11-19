La actualización de Google que incluye IA y cambia Google Maps para siempre

Gemini llegó a Google Maps y promete personalizar tu experiencia de viaje para que llegues a destino antes, sin gastar de más y disfrutes.

Google reveló una actualización que utiliza inteligencia artificial (IA) en Maps. La novedad apunta a mejorar la experiencia de los usuarios creando rutas personalizadas, indicaciones basadas en puntos de referencias reales y una interacción más natural, fácil y práctica.

La novedad radica en un agente constructor. Esta herramienta te permite crear mapas interactivos a partir de simples descripciones o indicaciones, sin necesidad de conocimientos técnicos. Ahora un usuario puede pedir una paseo virtual por las calles de una ciudad, consultar el clima o encontrar hoteles pet friendly.

Viaje sin estrés con la ayuda de Google Maps Foto: Maplink Las novedades que llegan a Google Maps de la mano de la IA. Maplink El objetivo de esta actualización es que todos puedan solicitar información sobre restaurantes con características específicas, verificar las disponibilidades de estacionamientos o localizar cargadores eléctricos, sin abandonar el modo de navegación y a través de un lenguaje natural.

¿Qué más incluye esta actualización con IA? Además, la función de reporte de accidentes o demoras de tráfico se simplifican. Tan solo tienes que comunicarle a la IA de Google el lugar del inconveniente y lo registrará para compartirlo en tiempo real con otros conductores, lo que facilitará la circulación en horas de alto tránsito.