El horóscopo hace un guiño a estos signos del zodiaco, pero solo si cumplen con esta condición

Del 20 a 27 de octubre habrá un cambio en el Sol que marca el inicio de una temporada cargada de energías que transforman y emocionan.

Esto es lo que tienen que saber los signos del zodiaco.

El horóscopo adelantó que tiene buenas noticias para los signos del zodiaco que se animen a soltar el control y animarse a salir de su zona de confort en octubre. Esto se debe a que el sol entrará en el terreno de Escorpio y la luna transitará por Capricornio, Acuario y Piscis. Como resultado, se creará un ambiente que beneficia los cambios y la superación personal.

Los signos del zodiaco que tendrán beneficios El primero de los beneficiados será Aries. La temporada escorpiana los enfrentará con situaciones que no pueden manejar ni forzar. Quizás encuentres tensiones en vínculos o familiares si no moderás tus reacciones. Por eso es necesario que esta semana bajés la velocidad y actúes con estrategia. En cuanto a lo emocional, es hora de dejar ir lo que no te suma.

astrología El horóscopo te invita a cambiar tu vida. Shutterstock Leo encontrará que la raíz del cambio y del bienestar está en su casa. El foco lo tiene que poner en lo doméstico, lo familiar y lo interno. Hace tiempo que no reconocés tus emociones y cada día te atormentan más. El horóscopo aconseja que respetés tu tiempo y ocupes algunos minutos en preguntarte cómo estás.

Escorpio también será desafiado para salir de su zona de confort. Con la llegada del sol a tu signo, se abrirá una etapa de renovación. Quizás notés que tu intuición se agudiza y que las personas de tu entorno son más exigentes. Este es tu momento para marcar límites, soltar expectativas y enfocarte en lo que querés construir.