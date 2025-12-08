45 años sin John Lennon: la última canción que grabó horas antes de que lo asesinaran

La canción final de John Lennon. El impacto de una grabación histórica con Yoko Ono horas antes de que lo asesinaran.

La música se detuvo de forma abrupta esa noche. Horas antes de ser asesinado el 8 de diciembre de 1980, John Lennon grabó la que sería su última contribución artística. El tema se llamó "Walking On Thin Ice", una canción poderosa de Yoko Ono. El músico llevaba consigo las cintas maestras al salir de Record Plant Studios.

John Lennon había regresado al estudio John Lennon pensaba incluir este tema en el volumen dos del álbum Double Fantasy. Las guitarras que se escuchan en la canción son obra del propio John. Utilizó la misma guitarra Rickenbacker que tocaba durante sus días con The Beatles. Tras terminar la sesión, le dijo a Yoko Ono una frase que sonó a profecía: "acabas de grabar tu primer número uno, Yoko". La canción, de forma irónica, reflexiona sobre la fragilidad de la existencia. Su esencia es un aviso sobre la imprevisibilidad de la vida y el fin.

Yoko Ono, John Lennon X El tema se lanzó como sencillo de Yoko Ono en 1981, un homenaje póstumo. Su regreso a la escena musical había sido con Double Fantasy, editado semanas antes. Este disco marcaba el final de cinco años de silencio, dedicados a la crianza de su hijo menor, Sean. John Lennon tenía una energía creativa desbordada en esos primeros días de diciembre. Pese a su retiro, su memoria artística estaba intacta y ya planeaba material nuevo. Quería reafirmar su lugar fundamental en la escena musical global.

Embed - Yoko Ono - Walking On Thin Ice - 6/15/1986 - Giants Stadium El lunes 8 de diciembre fue una jornada frenética para el artista. Por la mañana, ofreció una entrevista junto a Yoko para la radio RKO. Luego, tuvo una sesión de fotos con Annie Leibovitz para la revista Rolling Stone.