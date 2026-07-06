Xiaomi 17 Ultra vs. Samsung Galaxy S26 Ultra: El líder en fotografía móvil

El análisis de los dos teléfonos más vendidos del año (Samsung y Xiaomi) revela diferencias técnicas en el procesamiento y la captura de luz.

La competencia por liderar el segmento de la fotografía móvil avanzada sumó un nuevo capítulo técnico esta temporada: Samsung y Xiaomi encabezan la competencia. Los usuarios locales evalúan las especificaciones de los dos dispositivos de referencia que buscan establecer el estándar de calidad en el mercado de alta gama actual.

La integración de sensores de alta resolución define la propuesta de las principales marcas del sector para capturar imágenes con nivel de detalle profesional. Tanto el Xiaomi 17 Ultra como el Samsung Galaxy S26 Ultra incorporan matrices principales de 200 megapíxeles, pero las empresas eligen caminos opuestos en el desarrollo de los lentes y en los algoritmos informáticos de captura.

El procesamiento de la cámara y la alianza con Leica El modelo Xiaomi 17 Ultra destaca por el uso de un sensor principal de 1/1.4 de pulgada optimizado mediante el trabajo de ingeniería de la firma óptica Leica. Esta configuración cuenta con una apertura física de f/1.4, una característica que le permite capturar un mayor volumen de luz ambiental en condiciones difíciles. El sistema de software prioriza un procesamiento natural que respeta las texturas reales y evita las modificaciones digitales excesivas sobre las superficies.

El sensor principal de la cámara del Xiaomi 17 Ultra reduce el ruido electrónico en capturas de larga exposición nocturna. Shutterstock El dispositivo de la marca asiática complementa su estructura trasera con un sistema periscópico avanzado de tres aumentos ópticos y un segundo teleobjetivo de cinco aumentos. La combinación de estos elementos físicos permite realizar recortes digitales sobre la matriz original de 200 megapíxeles sin registrar pérdidas en la nitidez de la imagen. La fidelidad cromática de los perfiles de color desarrollados por la firma alemana se mantiene como el argumento principal de este terminal.

La respuesta de Samsung con el Galaxy S26 Ultra La propuesta de la firma coreana se sostiene sobre una evolución de su propio captor ISOCELL, optimizado para trabajar con sistemas lógicos de última generación. La cámara del terminal coreano opera con una apertura de f/1.7 y se apoya fuertemente en la tecnología de agrupación de píxeles o pixel binning. Este proceso combina dieciséis puntos de luz en uno solo para generar archivos finales de 12,5 megapíxeles con un rango dinámico amplio en escenas nocturnas.