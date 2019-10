WhatsApp: cómo escuchar mensajes de audio sin que salga el "visto"

Enviar mensajes de voz en WhatsApp se ha convertido en algo bastante cotidiano. El uso es tan difundido, que no resulta extraño abrir una conversación con un contacto y toparse con que todos los diálogos son mensajes de voz. La hipercomunicación y la urgencia, provocan altos niveles de ansiedad. De eso se vale WhatsApp para implementar los tick azules: es habitual chequear si una persona abrió un mensaje o escuchó un audio mirando la doble tilde azul que aparece en los mensajes.

Eso es algo que no resulta de agrado a todos los usuarios que prefieren mantener intimidad respecto de si abrieron o no un mensaje. Paralelo a esto y por una pluralidad de motivos, en ocasiones podemos querer que la persona que nos envió un audio no sepa que lo escuchamos. Para lograr esto existen muchos métodos. Hoy te contamos algunos.

Mas sobre este tema ¿NO SABÉS EL NOMBRE DE UNA CANCIÓN? Un buscador para encontrar canciones tarareando la melodía

Confirmación de escucha del audio

WhatsApp incorpora el doble tic azul como una forma de confirmación de lectura de los mensajes. En el caso de los mensajes de texto, esta opción se puede desactivar desde los ajustes de la propia aplicación.

En el momento en que el usuario final comienza a reproducir el audio, el doble tic se tornará azul y quien lo envió, podrá saber que el audio fue reproducido. Pero a diferencia del caso de los mensajes de texto, no existe la posibilidad de quitar el doble tick azul y evitar que quien envió un audio sepa que lo escuchamos.

audio whatsapp

Cómo evitar que sepan que escuchaste un audio en WhatsApp

Hasta hace un tiempo era diferente y el doble tic confirmaba que se abrió el mensaje, mientras que el indicador de reproducción del audio pasaba de gris a azul. Lo que permitía distinguir entre si una persona abrió el mensaje que contenía la nota de voz y la reprodujo o dejó de hacerlo. Esta función fue discontinuada y actualmente si recibimos un mensaje de voz y lo abrimos, el doble tick no cambia de color para el usuario sino hasta que reproducimos el audio en cuestión.

Esa brecha es la que vamos a aprovechar. Simplemente reenviá el mensaje. Podés enviártelo a vos mismo o a un grupo que integres sólo vos. Una vez que el mensaje está dentro de otro chat, podés reproducirlo sin que quien te lo envió sepa que lo hiciste.

Para lo primero simplemente tenés que agendar tu número en tu teléfono, actualizar los contactos de WhatsApp y escribirte. Para crear un grupo con vos mismo, basta con crearlo, agregar a otro contacto y luego eliminarlo para quedar sólo vos.

Más allá de la oportunidad introspectiva que puede significar tener un chat con vos mismo, este tipo de chats -al igual que el grupo- son de mucha utilidad para tomar apuntes, escribir ideas, guardar enlaces o fotos, tomar notas, almacenar información y varias otras, como mantener un registro de las locaciones en las que estás en caso de que estés de viaje en una ciudad y quieras tomar nota del punto geográfico en el que encontraste algo de utilidad (WiFi o un buen precio).