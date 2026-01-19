Se filtran las especificaciones del iPhone Fold y el iPhone 18 Pro: se lanzarían este 2026

El analista Jeff Pu dio a conocer los detalles técnicos del esperado iPhone Fold y la serie 18 Pro, que llegarían al mercado en septiembre de este año.

El analista Jeff Pu reveló información sobre los próximos lanzamientos de Apple para la segunda mitad de 2026. Según sus datos, el iPhone Fold será la gran novedad de la marca, junto con los modelos Pro tradicionales, buscando ganar terreno en un mercado de teléfonos que viene cayendo a nivel global.

La cosa viene así: aunque se espera que las ventas de celulares bajen un 4% en todo el mundo, Apple proyecta un crecimiento del 2%. Pu estima que la empresa podría enviar unos 250 millones de unidades, lo que le daría una cuota de mercado del 21%. Para lograr esto, la empresa prepara un cambio de hardware que no tiene mucha vuelta que darle, pero que promete bastante.

El Chip A20 Pro y las mejoras en la serie Pro Los modelos Pro no van a cambiar demasiado en diseño comparados con lo que vimos el año pasado. El iPhone 18 Pro tendrá una pantalla de 6,3 pulgadas, mientras que el Pro Max subirá hasta las 6,9 pulgadas. El foco acá está puesto en el motor del equipo. Van a usar el nuevo Chip A20 Pro, fabricado con un proceso de 2 nanómetros que debería ser más eficiente y calentar menos.

apple store iphone toronto canada (11) El iPhone 18 Pro mantendría un diseño similar a la generación anterior pero con un procesador mucho más potente. Alf Ponce Mercado / MDZ Un dato no menor es que ambos modelos van a venir con 12 GB de memoria RAM LPDDR5. Esto es un salto necesario para que todas las funciones de inteligencia artificial corran sin trabas y el sistema no se cuelgue. En cuanto a las cámaras, se espera un sensor frontal de 18 megapíxeles y un sistema trasero con lentes de 48 megapíxeles. El modelo Max seguirá teniendo el periscopio para mejorar el zoom óptico, algo que ya es costumbre en los modelos más caros de la familia.

iPhone Fold: el primer plegable de Apple ya tiene forma Después de mil vueltas y rumores que iban y venían, parece que el plegable de Apple está cada vez más cerca. Según el informe de Pu, el iPhone Fold sería un dispositivo tipo "libro". Tendría una pantalla interna de 7,8 pulgadas cuando está abierto y una externa de 5,3 pulgadas para usarlo cerrado. Lo curioso es que, a diferencia de los modelos Pro, este equipo usaría Touch ID en lugar de Face ID, quizás por un tema de espacio en los bordes.