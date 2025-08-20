Presenta:

Ofertas increíbles: el Lifestyle Weeks de Samsung propone diseño y tecnología a cada rincón del hogar

El evento Lifestyle Weeks de Samsung acerca innovación, diseño y tecnología con grandes beneficios y promoción exclusiva.

Lifestyle Weeks de Samsung, innovación y diseño para cada espacio del hogar.

El evento Lifestyle Weeks de Samsung llega para destacar la perfecta unión entre diseño, tecnología y estilo de vida. Durante estas semanas especiales, los usuarios podrán acceder a beneficios únicos y promociones pensadas para transformar el hogar con estilo, sin renunciar a la funcionalidad ni a la innovación.

La compañía surcoreana vuelve a apostar por su línea Lifestyle, que combina estética y rendimiento con televisores, proyectores y sistemas de audio. La propuesta incluye descuentos, planes de financiación y productos que convierten cada rincón en un espacio moderno y personalizado.

Samsung Lifestyle Weeks - Interna 1
Las ofertas exclusivas del evento Lifestyle Weeks estarán disponibles del 17 al 31 de agosto a través del e-store oficial de Samsung.

Beneficios exclusivos de Lifestyle Weeks

Durante este período, quienes participen de Lifestyle Weeks podrán acceder a promociones con hasta un 25% de descuento en productos seleccionados, 12 cuotas sin interés y la posibilidad de sumar entre un 10% y 15% de rebaja adicional en combos acumulables. De esta manera, más usuarios podrán acceder a la innovación y al diseño de Samsung sin comprometer la estética de su hogar.

The Frame Serie D: arte y tecnología en un solo producto

La nueva generación de la pantalla icónica de Samsung, The Frame Serie D, se convierte en un objeto de decoración que une arte y tecnología. Su diseño ultradelgado, junto con el soporte Slim Fit y marcos personalizables, lo transforman en una pieza única para cualquier espacio.

Disponible en 65” y 75”, ofrece calidad premium QLED con modo arte y acceso a más de 3.000 obras mediante Art Store. Incorpora procesador NQ4 AI Gen2, tecnología 4K AI Upscaling y unificación de cables con One Connect Box. Además, es el primer televisor con certificación Pantone Validated ArtfulColor, garantizando máxima fidelidad cromática.

Samsung Lifestyle Weeks - Interna 2
The Frame Serie D, el televisor de Samsung que convierte el arte en parte de la vida diaria.

Más pantallas y sonido para cada espacio

La propuesta de Samsung también incluye The Freestyle (2ª generación), un proyector portátil Full HD de hasta 100” con rotación de 180° y sonido de calidad, ideal para entretenimiento en cualquier ambiente. Con apenas 800 gramos, integra todas las funciones de un Smart TV y calibración mediante la app SmartThings.

En audio, Music Frame fusiona estética y calidad sonora gracias a Dolby Atmos multidireccional y tecnologías como SpaceFit Sound Pro y Active Voice Amplifier. Por otro lado, la barra de sonido ultradelgada S801D ofrece un sistema 3.1.2 con diseño minimalista, Dolby Atmos inalámbrico y sincronización inteligente con televisores gracias a Q-Symphony.

Samsung Lifestyle Weeks - Interna 3
The Freestyle, el proyector portátil de Samsung que transforma cualquier superficie en pantalla.

Dónde acceder a las promociones

Las ofertas exclusivas del evento Lifestyle Weeks estarán disponibles del 17 al 31 de agosto a través del e-store oficial de Samsung. Allí se podrán encontrar todos los beneficios y opciones para renovar los espacios con productos que fusionan diseño, tecnología y estilo.

FUENTE: Información extraída de Samsung Argentina

