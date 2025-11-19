Motorola presentó dos nuevos teléfonos económicos y prometen ser los mejores calidad-precio

Motorola renovó su línea de teléfonos económicos con el reciente lanzamiento del moto g (2026) y el moto g play (2026) . Ambos equipos buscan redefinir la gama de entrada con características que suelen encontrarse en modelos mucho más caros.

La apuesta de Motorola es clara : atraer a usuarios que buscan tener características confiables, pero sin pagar de más. Estos modelos llegan con un diseño familiar, cámaras asistidas por IA, 5G y más.

La característica más sorprendente de ambos lanzamientos es la inclusión de una pantalla LCD de 6.7 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120Hz. Esto, que hasta hace poco era exclusivo de la gama media-alta, garantiza una fluidez excepcional al navegar por redes sociales o ver contenido.

Los nuevos moto g (2026) y moto g play (2026): los teléfonos económicos de Motorola para 2026.

Motorola también asegura que el panel puede alcanzar hasta 1.000 nits de brillo máximo, lo que facilita enormemente la visibilidad en exteriores.

Ambos dispositivos comparten una gran batería de 5,200 mAh, con la que Motorola promete una autonomía de "dos días". La diferencia está en la velocidad de carga: el moto g (2026) admite una carga más rápida de 30W, mientras que el moto g play (2026) se queda en 18W.

En el apartado fotográfico, el moto g (2026) lidera con un sensor principal de 50MP (acompañado de un macro) y una cámara selfie de 32MP. El moto g play (2026) es más modesto, con 32MP en la trasera y 8MP en la frontal. Sin embargo, ambos se benefician de las funciones de IA de Motorola, como la visión nocturna y el modo retrato, para mejorar los resultados.

Motorola Moto G-Moto G Play 2026 - Interna 2 Motorola apuesta por baterías de larga duración en sus teléfonos económicos. Motorola

Motorola no se olvida de lo práctico

Más allá de la pantalla y la batería, Motorola ha mantenido características que los usuarios valoran. Ambos teléfonos económicos funcionan con el chipset MediaTek Dimensity 6300(que ofrece conectividad 5G), 4GB de RAM (con RAM Boost) y almacenamiento expandible por microSD.

Pero ¿qué hay de las características que muchos extrañan? Motorola también incluyó altavoces estéreo con Dolby Atmos, resistencia a salpicaduras IP52 y el tan solicitado conector para auriculares de 3.5 mm.