Motorola presenta su colaboración con Microsoft Copilot y lo integra a moto ai
Motorola refuerza su alianza con Microsoft al integrar Copilot en moto ai, con nuevas funciones de visión e interacción inteligente.
La llegada de Copilot y Microsoft a la plataforma moto ai marca un paso importante para Motorola, que busca potenciar la interacción de sus usuarios con funciones de inteligencia artificial más completas, intuitivas y adaptadas a la vida diaria.
Con esta novedad, la compañía suma herramientas que permiten aprovechar el poder de Copilot Vision, una función diseñada para que los usuarios exploren, aprendan y resuelvan situaciones en tiempo real con ayuda de la cámara de su dispositivo.
Te Podría Interesar
Copilot Vision: IA con comprensión visual
El lanzamiento de Copilot dentro de moto ai abre la posibilidad de mostrar el entorno al asistente a través de la cámara del teléfono y recibir respuestas inmediatas. Así, los usuarios podrán identificar objetos, aprender sobre sus aficiones, mejorar su hogar o incluso planificar viajes de manera más sencilla.
Un ejemplo concreto es el de los amantes de la jardinería: apuntando la cámara a sus plantas, el sistema puede analizar su estado de salud y ofrecer recomendaciones en segundos. Además, los modelos razr de Motorola permiten utilizar esta función directamente desde la pantalla externa, sin necesidad de abrir el dispositivo.
Privacidad y control para los usuarios
En lo que respecta a la privacidad, Microsoft Copilot solo accede a la cámara o al micrófono cuando el usuario lo solicita. Esto significa que el control siempre está en manos del consumidor. Asimismo, los dueños de equipos Motorola podrán probar las capacidades de Copilot Vision antes de iniciar sesión en la plataforma.
Disponibilidad de Copilot en Motorola
La integración de Copilot en moto ai llegará a distintos dispositivos de Motorola en Estados Unidos y en otros mercados seleccionados a partir de la próxima semana. La única excepción será la línea moto e, que quedará fuera de esta primera etapa de despliegue.
Con este movimiento, la marca reafirma su objetivo de hacer que la inteligencia artificial sea más accesible, con una estrategia que combina innovación, practicidad y alianzas clave dentro del sector tecnológico.
FUENTE: Información extraída de Motorola Argentina