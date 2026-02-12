Dipal D1: el extraño asistente con estética anime que causó furor en Kickstarter

El dispositivo Dipal D1 utiliza una pantalla OLED curva y sensores de movimiento para interactuar con los usuarios gracias a la inteligencia artificial.

El lanzamiento del Dipal D1 marca un punto curioso en la evolución de los asistentes personales para el hogar. Este equipo combina una pantalla curva de alta resolución con un sistema de inteligencia artificial que permite interactuar con personajes de anime que siguen la mirada del usuario en todo momento.

Este aparato se presenta como una cápsula transparente que proyecta una imagen en tres dimensiones. Aunque no es un holograma físico, la pantalla OLED de 8 pulgadas y su tecnología de seguimiento ocular logran que el personaje parezca estar vivo adentro del envase. El sensor detecta dónde están los ojos del dueño y mueve el avatar para que siempre lo mire de frente, lo que genera una sensación de compañía constante.

Características del asistente virtual en formato cápsula El diseño del Dipal D1 permite que el avatar digital reaccione a los gestos y a la voz del usuario La interacción con el Dipal D1 va más allá de hablarle. El sistema responde a gestos, tiene una pantalla táctil y reconoce más de 18 emociones diferentes. Según los datos técnicos del fabricante, el tiempo de respuesta es de apenas 500 milisegundos, lo que hace que la charla sea bastante natural y sin esos baches que tienen otros equipos más básicos. La idea es que el usuario sienta que le está hablando al asistente virtual que le presta atención de verdad.

Además de ser un compañero digital, el dispositivo funciona como un centro de control para el hogar inteligente. Se conecta con sistemas de marcas como Apple, Xiaomi y Tuya para manejar luces, alarmas o recordatorios. También incluye sensores para medir la temperatura y la humedad del ambiente. Esto permite que el avatar reaccione de forma automática si hace mucho calor o si el clima cambia repentinamente en la habitación.

El éxito del Dipal D1 en las plataformas de financiación masiva La propuesta de tener una "alma gemela digital" con estética de personajes como Asuka de Evangelion pegó muy fuerte entre los fanáticos. La campaña en Kickstarter buscaba juntar unos 9700 dólares, pero la gente se entusiasmó tanto que llegaron a la meta en cuestión de minutos. Al día de hoy, el proyecto ya juntó casi 190.000 dólares gracias al aporte de cientos de patrocinadores que quieren su propio equipo en la mesa de luz.