Adiós machete: el navegador para que alumnos no "se copien" en exámenes

Las instituciones educativas se volcaron a exámenes virtuales, ya sea desde el hogar o en un sitio físico con computadoras. Sin embargo, estos métodos no resultan totalmente fiables en la medida en que los estudiantes tienen acceso a chatbots y otros recursos externos. Por eso, docentes y cátedras optan cada vez más por mecanismos estrictos de control para evitar la copia o la asistencia no autorizada.

Safe Exam Browser es un navegador de código abierto que transforma cualquier computadora en un entorno controlado durante una evaluación. Funciona en modo kiosco, bloqueando el sistema operativo y mostrando solo el navegador en pantalla completa, lo que impide cambiar de ventana o abrir programas adicionales.

En colaboración Moodle, el navegador transforma la interfaz y evita que los estudiantes usen otras aplicaciones.

El software puede integrarse con plataformas de aprendizaje como Moodle, ILIAS, OpenOlat o Inspera Assessment. Además, permite configuraciones específicas, como autorizar el uso de aplicaciones complementarias (Excel, R o Matlab) cuando son parte del examen. SEB también detecta intentos de evasión, como máquinas virtuales, y puede incluir supervisión por videoconferencia a través de Zoom o Jitsi Meet.

El alcance de Safe Exam Browser es amplio. Instituciones educativas como universidades, escuelas técnicas y centros de formación lo utilizan para evaluaciones en línea. También lo adoptan organismos de certificación que deben garantizar pruebas profesionales seguras, así como empresas que lo aplican en procesos de selección, capacitación o certificaciones internas.

image El uso de Safe Exam Browser busca asegurar la integridad de los exámenes virtuales y limitar accesos externos. SEB

Aunque no reemplaza un sistema completo de proctoring ni incluye funciones antiplagio, SEB es valorado por su robustez, flexibilidad y gratuidad. Su implementación responde a la necesidad de mantener la integridad académica en un contexto donde los estudiantes disponen de más recursos digitales que nunca.

La adopción de herramientas como Safe Exam Browser refleja la tensión entre digitalización y control. En un escenario en el que los exámenes virtuales son parte del día a día, garantizar evaluaciones seguras se ha convertido en una prioridad creciente para docentes e instituciones.