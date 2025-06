Tauro, Virgo y Capricornio: los signos que te arruinan y los que sanan tu corazón

Tauro, Virgo y Capricornio tienen algo en común: buscan estabilidad. No se lanzan al abismo. Necesitan tiempo, estructura y confianza. Pero no todos los signos encajan con esa energía. Algunos curan con paciencia su corazón. Otros los rompen en mil pedazos sin querer.

Los signos que sanan y enloquecen a Tauro, Virgo y Capri A Tauro lo desequilibra Acuario. Esa energía impredecible lo saca de quicio. Acuario no se queda, no se explica, no promete. Llega con nuevas ideas, rompe esquemas y se va. Tauro solo quería algo tranquilo. En cambio, Acuario lo hace pensar que todo lo seguro es aburrido. Y ahí empieza el desorden que lo deja confundido. Pero Cáncer es otra historia. Con su forma de cuidar, sana lo que otros desordenan. Se queda cuando Tauro se cierra. No necesita abrir la puerta a los gritos, solo espera. Lo abraza con calma, cocina con afecto, escucha sin interrumpir. Lo importante para Cáncer no es correr, sino acompañar. Y ahí es donde Tauro respira.

zodiaco2.jpg Tauro, Virgo y Capri quieren tranquilidad. Virgo tiene sus propios enredos. Sagitario le quiebra la lógica. No hay horarios, no hay certezas, no hay filtros. Todo es emoción, impulso, viaje, juego. Y Virgo intenta ordenar eso como si fuera un archivo de oficina. No encaja. Sagitario quiere vivir sin explicaciones. Y eso a Virgo le duele, porque necesita sentido. Sin embargo, Capricornio sí lo entiende. No le exige que lo entretenga todo el tiempo. Sabe que a veces el amor está en lo simple. En cumplir una promesa. En recordar una fecha. Capricornio no hace discursos. Hace planes. Y Virgo lo agradece, porque encuentra un lugar donde no tiene que estar probando su valor.