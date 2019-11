Video: un alumno fue al colegio con falda porque hacía mucho calor

Un alumno rompió todos los moldes y decidió ir con falda a la escuela porque hacía mucho calor y no le permitieron asistir con bermudas. El hecho ocurrió en un colegio de Salta y el video con el joven y su pollera rápidamente se viralizó por todo el país.

La decisión del estudiante, como lo explica en el video, radicó en la imposibilidad de concurrir con bermudas y producto de las altas temperaturas que se registran en la provincia del noroeste argentino.

El joven asiste al colegio Mariano Moreno de la localidad de General Güemes y aseguró que no le pueden decir nada porque la falda "es parte del uniforme del colegio" cuando la compañera que registró el momento le consultó por los motivos de su controversial determinación.

“El joven solicitaba venir con bermudas por el calor. La solución que yo les di a los chicos es que si el pantalón vaquero les da mucho calor podrían venir con pantalón de vestir, la tela es mucho más fina, delgada y fresca”, explicó una de las docentes al diario El Tribuno.

"No lo tomo como protesta. Ha sido un juego de chicos y pasó, no pasó a mayores. No ingresó a clases con pollera. Vi el video y no pasó más nada. No generó problemas, no vino a hablar a dirección”, completó.