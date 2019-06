Una buena idea: prestan bicicletas a los clientes que dejan el auto en su taller

El típico problema de siempre. No importa si se trata de un taller mecánico, un lubricentro o una gomería. Tener que arreglar el auto generalmente implica no solamente llevar el vehículo hasta el lugar sino, además, dejarlo disposición de "los que saben" y andar a pie durante horas -cuando no días- hasta lograr recuperarlo.

Partiendo de esta premisa una empresa mendocina dedicada a la venta y reposición de parabrisas propuso una solución para poner fin a los contratiempos que debían afrontar sus clientes cada vez que les llevaban sus autos a la mañana temprano y luego tenían que depender del Mendotran para llegar sus casas o trabajos. ¿Cuál fue la idea? Entregar bicicletas. Plegables, gratuitas y con seguro contra terceros.

La empresa es MH Parabrisas y su local principal queda en San Juan 510. Allí disponen de una pequeña flota de bicicletas plegables que ofrecen a sus clientes como medio de transporte alternativo mientras tengan su auto retenido en el taller.

Irónicamente -ya que trabajan con vehículos que funcionan con motores de combustión- la medida busca promover el uso de transportes amigables con el medio ambiente. Sin embargo, esto no parece generar conflicto a los ideólogos del programa: "La gente no va a dejar de usar autos y por eso sabemos que seguiremos teniendo trabajo durante mucho más tiempo", explica Esteban Sileoni, gerente de MH y agrega que en ese sentido "empujar a la gente a que deje el auto y se suba a una bici es un granito de arena para ayudar al planeta y por eso no pude ser un perjuicio económico para nadie".

Mirá el video y escuchá la nota completa.