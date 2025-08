Un naufragio en Miami que sacudió al arte: "La balsa de la Medusa" de Géricault

París, 1819. El Salón oficial de pintura recibe una obra colosal. No es un retrato nobiliario, ni una escena bíblica. Lo que se ve es un amasijo de cuerpos exhaustos y moribundos sobre una frágil balsa que se balancea entre la desesperación y una mínima esperanza. El título: La balsa de la Medusa. Su autor: Théodore Géricault , de apenas 27 años. Su tema: una tragedia naval reciente que había escandalizado a la opinión pública francesa.

Gericault, boceto Otro estudio del óleo Gentileza

El naufragio que Francia quiso olvidar

El 2 de julio de 1816, la fragata francesa Méduse encalló frente a las costas de Mauritania. Transportaba soldados, colonos y funcionarios que debían hacerse cargo de la colonia de Senegal, recién recuperada por Francia. El desastre no habría pasado de una crónica de mala navegación si no fuera por lo que siguió: los botes salvavidas no alcanzaban para todos, así que se improvisó una enorme balsa de 20 metros de largo. En ella se hacinaron 147 personas. Las condiciones eran infernales. Durante trece días a la deriva, bajo el sol africano, con provisiones mínimas, se desencadenó lo peor: hambre, sed, motines, locura, suicidios y hasta canibalismo.