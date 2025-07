Suplementos vs. esteroides: el caso de la Locomotora reabre la polémica en los gimnasios

“Primero que tenemos que tener en claro que la suplementación no es uso de esteroides”, subrayó Esteban. “Los esteroides son fármacos, los suplementos nutricionales no. No podemos poner como sinónimo cosas que no son iguales”, aclaró. Y añadió: “Los que se venden en esos tachos grandes, las proteínas, la creatina, los aminoácidos, la beta-alanina, la cafeína, no son fármacos”.