Sonido de esperanza, una película sobre adopción y familia

Hoy les quería contar sobre una película que vi el fin de semana en Netflix, “Sonido de Esperanza”. Está muy bien ambientada y relata un caso real ocurrido en Estados Unidos en la década de los noventa. La temática es la adopción y me gustó mucho porque trata el tema desde un lugar de muchísima esperanza. Se las recomiendo.

En primer lugar, se ve cómo la motivación principal de los adoptantes no es el deseo de ser madre o padre sino el deseo de brindar una familia a un niño que la necesita, el deseo fundante no es saciar una necesidad personal sino el de devolverle a un niño en riesgo la posibilidad de tener una familia que lo ame, que lo respete, que lo haga hijo.

La película tampoco romantiza la adopción

Muestra claramente las dificultades de adaptación de todos los miembros de la familia, las consecuencias que deja el trauma y su impacto en todo el núcleo familiar. Se ve la frustración de los padres adoptivos, el cansancio, la lucha, las equivocaciones, los temores e inseguridades, la incomprensión y también las fantasías de exclusión. En síntesis, deja en claro que el deseo de amar no es suficiente para adoptar. Para adoptar hay que capacitarse para el amor. Hay que ser capaz de alojar aún en los momentos más difíciles cuando toda la frustración y todo el enojo y dolor de nuestro hijo se vuelve contra nosotros… porque elegimos ser madres y padres adoptivos, porque elegimos ponernos real y simbólicamente en el lugar de aquel que no quiso o no pudo.