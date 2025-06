Según el horóscopo, estos signos eligen mal a sus amigos y terminan decepcionados

El horóscopo revela patrones que no solo afectan a las relaciones amorosas, sino también a las amistades. Hay signos zodiacales que, por su forma de ser, tienden a confiar rápido, entregarse sin filtros o idealizar a quienes apenas conocen. En muchos casos, esto los lleva a formar vínculos desparejos, donde dan mucho más de lo que reciben. Y con el tiempo, aparece la decepción.

Qué dice el horóscopo sobre la tendencia a confiar en personas equivocadas

Piscis es uno de los signos más vulnerables en este sentido. Su empatía lo lleva a ver lo mejor de las personas, incluso cuando hay señales claras de que no lo valoran. Es leal, comprensivo, siempre dispuesto a escuchar pero no todos devuelven esa entrega. En astrología, se lo asocia a la sensibilidad, y esa misma cualidad puede hacerlo caer en círculos que no le hacen bien.