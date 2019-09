Es una manera de volver a escuchar tus canciones preferidas como si fuesen nuevas.

Es un dúo estadounidense compuesto por Jack Conte y Natalie Dawn,. Ellos son POMPLAMOOSE. El es multinstrumentista, vale la pena ver sus videos para conocer la cantidad de instrumentos musicales que toca. Ella, dueña de una voz soñada que lo acompaña agregando la melodía perfecta en cada canción.

En septiembre de 2010, Pomplamoose grabaron en colaboración con Allee Willis un tema llamado "Jungle Animal". Willis contactó al dúo después de oír su versión "September" de Earth, Wind & Fire y les ofreció escribir una canción nueva para ellos.

Te propongo como recomendado en "Qué Buen Disco", un paseo por sus seis discos editados en los que encontrarás versiones de clásicos como "Meneater", "I Feel Good", "Somewhere Over The Raimbow" o "Beat It", versionadas con una calidad insuperable que nos devuelven nuevas canciones.

Otra cosa muy interesante es ver los videos de sus canciones. Realmente son muy originales y divertidos. Utilizan técnicas sencillas para lograr resultados increíbles.

Una playlist para disfrutar