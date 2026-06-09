Petrona Rosende de la Sierra: la olvidada primera periodista argentina

Conocemos la historia de quien es considerada la primera periodista argentina, poeta y fundadora del periódico “La Aljaba”.

Petrona Rosende de la Sierra fue una periodista uruguaya nacionalizada argentina que, durante las tensiones políticas entre unitarios y federales, en el año 1830, fundó el primer diario dedicado a las mujeres llamado “La Aljaba”.

Aquel periódico llevaba su nombre en referencia al estuche donde las guerreras guardaban sus flechas. Aunque nunca firmó una sola nota, todo el contenido está escrito por ellas.

La Aljaba: temáticas y difusión Desde su primera publicación, en noviembre de 1830, el periódico -de cuatro hojas- trató temas múltiples como el rol de la mujer en la sociedad, su capacidad intelectual, los derechos; y otros más descontracturados como el arte, la literatura, la amistad, la religión y los poemas. Las ediciones las difundían los martes y los jueves y, para asegurar su impresión, las entregas se hacían por suscripciones.

la aljaba petrona rosende de la sierra Con 40 años, Petrona fundó el diario que el 14 de enero de 1831, tras 18 ediciones, debió abandonar por motivos de salud. Su partida dejó un legado inspirador de mujeres que continuaron su camino de trabajo y dedicación en el periodismo.