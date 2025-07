Ola polar: el frío extremo caló hondo en los barrios de Mendoza

El barrio Flores está en el corazón de la Ciudad de Mendoza. Aunque hay algunos servicios, sus habitantes sufren las carencias. Humberto, jubilado y jardinero de 65 años, describe la crudeza invernal en su vivienda de material precario. "Acá de todo el barrio habrá dos o tres familias que tienen gas natural. Yo me calefacciono con garrafa, pero se me termina rápido. Ahora estamos con bolsas de agua caliente para los pies", explicó el hombre.

En Mendoza el 69% de la población tiene acceso a la red de gas. Al menos tiene gas "en la puerta" de su casa, lo que no siempre implica tenerlo activado. Pero hay desigualdad. En el noreste de la provincia solo el 34,6% de la población tiene gas. En el Este, el 47% no tiene gas y en el Valle de Uco 52% no tiene ese servicio. El Gran Mendoza