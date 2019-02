Obrero encaró a Macri por la economía: “¡Haga algo!”

Un mal momento vivió el presidente Mauricio Macri durante una recorrida por las obras de un complejo Procrear luego de que un obrero lo encarara y, a los gritos, le reclamara que “haga algo” ante la angustiante situación que vive la clase trabajadora.

"No me importa el gobierno interior, me importa lo que hace usted ahora", dijo al presidente.

“¡Por favor, con el ajuste que tenemos!”, le espetó el trabajador en la cara al mandatario cuando supervisaba los trabajos en el complejo habitacional del barrio porteño de Parque Patricios. “La gente está decayendo, hagan algo ahora por favor, presidente!”, siguió, ante la mirada de un Macri descolocado que intentaba calmarlo extendiendo un brazo, dándole a entender que entendía su reclamo.

Al responder en tono normal, sin levantar la voz, la respuesta del presidente no llega a oírse en el video viralizado, pero por la contestación del obrero, el mandatario debe haber hecho referencia al kirchnerismo. “No importa el gobierno anterior, me importa lo que hace usted ahora. ¡Ahora tratemos de hacer algo rápido!”, insistió el trabajador. “Por favor, soy un laburante y vivo el día a día... todos los días a las 5 de la mañana me levanto; Perdóneme que tenga que decírselo y lo hago con respeto eh: ¡Nos toma el pelo usted!”, continuó.

Macri alcanzó a darle un abrazo al hombre antes de ser separado por funcionarios del gobierno porteño.