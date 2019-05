Nuevo Parque O´Higgins, emblema de una Mendoza renovada

Hace casi 2 años comenzó esta obra desafiante que se inaugurará el próximo 27 y 28 de abril: la renovación total del Parque O´Higgins, ubicado en Córdoba e Ituzaingó, cuarta sección de la Ciudad de Mendoza. El Plan de Renovación Urbana tendrá un nuevo corte de cinta este fin de semana, y no será para menos.

Los orígenes de este lugar se remontan a 1903, siendo uno de los parques más antiguos de la provincia. Primero conocido como Parque del Este, fue renombrado en 1943 como Parque General Bernardo O´Higgins. Durante mucho tiempo fue un valioso lugar de encuentros familiares, artísticos y escolares, pero con el tiempo y la falta de atención fue quedando desolado y hasta casi en el olvido. Su suerte cambió hace casi 2 años, cuando el Municipio de la Ciudad, en conjunción con la Nación, llamó a licitación a las constructoras para postularse a la renovación de este gran predio de Mendoza.

Parque O´Higgins por Da Fré obras civiles

Resultó ganadora la empresa Da Fré Obras Civiles S.A., responsable también de la remodelación de la Avenida Pedro Molina, el Paseo Arístides Villanueva, Av.Paso de Los Andes, Area Ambiental Retiro de C.A.B.A., entre otras. La constructora liderada por el ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Cuyo y especializado en Francia, Fernando Da Fré, ha ejecutado prácticamente al pie de la letra todas las obras realizadas en Mendoza y Buenos Aires. Con un marcado perfil en procesos y técnicas del Project Management Institute, se ha posicionado en los últimos dos o tres años como una gran promesa por su cumplimiento y responsabilidad.

Y el Parque O´Higgins no es la excepción. Desde que comenzaron los trabajos en Febrero de 2017, los obreros, jefes técnicos y máquinas no han parado de trabajar para llegar a la fecha estipulada. ¿Existe acaso otra forma de trabajar que no sea cumpliendo en tiempo y forma el compromiso asumido? No debiera. Por más que extrañamente nos acostumbremos en Mendoza o Argentina a ver obras paradas, demoradas, inactivas, lo que corresponde es ejecutar el trabajo sin pausa y con excelencia técnica. Es una obligación no negociable, mas aún en casos donde los fondos y la afección del trabajo corresponden a toda una comunidad.

Parque O´Higgins por Da Fré obras civiles

Entrando ahora en los detalles de la obra, encontramos 3 puntos centrales y varios complementarios. En primer lugar, el histórico teatro Gabriela Mistral ha sido completamente renovado, tanto en términos arquitectónicos como tecnológicos. El mítico teatro inaugurado en 1957 en honor a la gran escritora chilena Gabriela Mistral, contará ahora con nuevas gradas, una cúpula protectora y acústica en el escenario, nueva boletería y baños, vestuarios para los artistas, equipos de sonido de última generación, accesos diferenciales para los técnicos, depósito y una serie de prestaciones que hacen pasar de nivel a este querido espacio de todos los mendocinos.

En segundo término, el nuevo Parque O´Higgins contará con un skatepark que competirá en dimensiones con los más grandes del país. Este espacio urbano pensado especialmente para ciclistas de BMX, skaters y patinadores, permitirá centralizar el talento de estos deportistas en un lugar seguro y diseñado estratégicamente para sus disciplinas. Un paso adelante en la integración de las deportes urbanos en espacios públicos.

Parque O´Higgins por Da Fré obras civiles

El tercer punto central es el paisajismo. Se realizó reforestación de ejemplares dañados y nuevos árboles, lo que permitirá tener un parque tupido de colores en todas las estaciones del año. Un sistema de riego integrado con aspersores y riego por goteo, una fuente interactiva, ciclovía a lo largo de todo el predio, canchas de bochas y tejos, mesas de ajedrez, nuevos baños y un espacio dedicado a juegos infantiles con mallas anti golpes.

Además, un nuevo sistema de evacuación pluvial permitirá el aprovechamiento de las lluvias y el riego para el constante mantenimiento de todo el espacio verde. Nuevos senderos, peatonal para ferias de mercados, accesos renovados y luminaria eficiente de última generación.

Parque O´Higgins por Da Fré obras civiles

Esta obra se inscribe como un espacio público propio de las ciudades más avanzadas. Con un monto total de casi 76 millones de pesos, el Nuevo Parque O'Higgins será a partir de este fin de semana una nueva perla en el corazón de Mendoza. Otra demostración de que el sector público y privado pueden convivir y generar valor real a una comunidad cuando se trabaja con determinación, profesionalismo y visión.

Parque O´Higgins por Da Fré obras civiles