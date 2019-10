Video: el momento en que cae una estructura y golpea a un cantante folclórico

Los integrantes del grupo folclórico "Los Criollos" vivieron un muy mal momento durante su presentación en el cierre de la fiesta patronal de El Talar, en Jujuy, cuando parte de la estructura del escenario cayó y golpeó en la cabeza a dos de los músicos estaban tocando y cantando en el escenario. Lo ocurrido fue registrado por las cámaras de la transmisión oficial del evento.

Según cuenta el diario El Tribuno, el hecho ocurrió el sábado a la madrugada en El Talar, cuando el grupo Los Criollos se presentaba durante el cierre del festival por las patronales de la localidad del departamento Santa Bárbara.

Fue entonces cuando una pesada estructurara de metal cedió y al caer golpeó a los músicos Iván Luna y José Luis Villán, quienes no pudieron ser asistidos de inmediato ya que en el predio no había ambulancia.

"Nos abandonaron completamente, un particular tuvo que llevarnos hasta el hospital, porque en el lugar donde se realizaba el festival no había ambulancias, no había seguridad. Luego de lo que nos pasó, corrieron los hierros que cayeron y el festival siguió como si nada", dijo muy enojado Luis Villán, cantante de Los Criollos.

El artista fue diagnosticado con politraumatismos que obligaron a que permaneciera en la guardia durante algunas horas para realizar su seguimiento.

Tal como se puede ver en las imágenes. algunos de los músicos del grupo advirtieron que la columna de iluminación estaba cayendo y lograron resguardarse. Pero la estructura golpeó la cabeza del cantante, quien se encontraba en el centro del escenario y recibió de lleno el impacto.