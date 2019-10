Thelma Fardin: "Estamos más cerca de la Justicia"

La actriz Thelma Fardin habló esta mañana en conferencia de prensa sobre el avance de la causa por violación contra Juan Darthés en Nicaragua, país que ratificó la acusación por abuso y emitió un pedido de captura.

Luego de escuchar mensajes de otras integrantes del colectivo Actrices Argentinas, Fardin señaló "estamos más cerca de la Justicia". De todas maneras, luego se mostró pesimista al asegurar que sólo el 1% de los casos por abuso terminan en condena".

Fardín: Habla Sabrina Cantabria (abogada de Thelma)



Darthés, oficialmente acusado de violación y la fiscalía nicaragüense evalúa como extraditar al actor pic.twitter.com/xkEhDDBgWC — C5N (@C5N) October 17, 2019

También destacó que fue la atención que recibió su caso en Argentina lo que logró el avance de la investigación, que ayer determinó que había pruebas suficientes como para acusar formalmente a Darthés.

La codirectora de Unidad de Género de la Fiscalía nicaragüense, Sandra Dinarte acusó a Darthés por violación en un juzgado de Managua. El escrito presentado también pedía la captura del actor.

El colectivo Actrices Argentinas estuvo presente durante la conferencia.

La abogada de Fardin, Sabrina Cartabia, explicó qué es lo que esperan en esta nueva etapa judicial. Luego de explicar que las violaciones son delitos que prescriben en Nicaragua, señaló que ahora "tenemos una acusación por parte de la fiscalía de violencia de género y un pedido de captura con alerta roja que el juez debe resolver en un plazo de 24 o 48 horas".

La letrada habló también de las pocas posibilidades que existen de que Darthés sea extraditado, ya que no existe acuerdo en ese sentido entre Brasil y Nicaragua. "Se va a pedir la extradición a Brasil, y necesitamos apoyos. Pero Brasil no va a extraditar a Darthés", indicó. Si eso no sucede, "tendremos que iniciar el juicio en esa jurisdicción", adelantó Cartabia.