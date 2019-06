Abusos en el Próvolo de La Plata: "Me ataba una sábana para que no me violen"

Daniel Sgardelis es uno de los denunciantes de los abusos ocurridos en el instituto platense. Brindó una entrevista y contó que se animó a denunciar luego de que trascendiera lo ocurrido en la sede de Luján de Cuyo.