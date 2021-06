Capturan a un ex director del área de Discapacidad: lo acusan de abuso sexual

Una vez más, personas que trabajan o trabajaron con gente vulnerable se ven envueltas en gravísimas acusaciones: esta semana, de hecho, la Policía de Mendoza detuvo a un ex titular de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad de la provincia.

A través de una investigación de la fiscalía de Delitos contra la integridad Sexual, efectivos de investigaciones de la División de Delitos Sexuales consiguieron el lunes la captura del acusado.

Hace tiempo que el hombre ya no ocupa el cargo. Sin embargo, las acusaciones en su contra -y las pruebas- se fueron acumulando. Los hechos se habrían producido hace bastante y la víctima sería alguien con discapacidad.

El ex funcionario es un hombre de más de 60 años que quedó a disposición de la Justicia.

Entorno vulnerable

De acuerdo con Unicef, la discapacidad "puede convertirse en un factor de vulnerabilidad" ante los abusos sexuales. Y esto se da por varios motivos.

En parte, la dependencia física y psíquica hace que las asimetrías de poder deriven a veces en sumisión. Encima la necesidad de asistencia suele ser aprovechada por los agresores para presionar o "negociar".

Están también los prejuicios: es común la creencia de que las personas con discapacidad "no tienen conciencia" de los abusos o "no pueden ser formadas" en Educación Sexual Integral. La experiencia demuestra que no es así y que el mejor camino para evitar violencias es lograr que tanto los individuos como la comunidad estén al tanto de estos riesgos.