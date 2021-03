El marido de Carolina Píparo habló desde la cárcel y fulminó a Berni: "Me quiere preso"

El esposo de Carolina Píparo, Juan Ignacio Buzali, habló por primera vez desde la Alcaidía Penitenciaria de Lisandro Olmos, donde se encuentra detenido desde el 9 de enero tras atropellar a dos jóvenes durante la madrugada de Año Nuevo en medio de un confuso episodio.

"¿Por qué estoy preso? Es una buena pregunta. En siete días no se puede hacer una investigación para calificarme como me calificaron", se quejó Buzali en una entrevista con Rolando Barbano.

"En un momento pierdo la identidad. El caso se empezó a llamar Píparo. Ahí dije ‘acá hay otra cosa’. El ministro empezó a decir por todos los canales de televisión que mi mujer estaba llamando al secretario de Seguridad, cuando en realidad el teléfono se lo habían robado en el asalto. Que íbamos borrachos, cuando no hay un solo testimonio en la causa que diga eso. El ministro Sergio Berni me quiere preso. Estoy seguro", sostuvo el marido de Píparo.

"Acá hay un punto que es clave: mi mujer. Mi mujer es una piedra en el zapato para ciertos sectores de la política. Y estoy seguro que donde la puedan dañar, la van a querer dañar. Pero también sé que es una luchadora de la vida. Y solo nosotros sabemos lo que sufrimos en 2010 (Píparo, embarazada de ocho meses, fue herida en una salidera bancaria y su bebé, Isidro, murió) y cómo transformamos ese dolor en fuerza. Eso no tiene nombre y muy poca gente lo puede hacer", agregó quebrado Buzali.

Sobre lo ocurrido la madrugada de Año Nuevo, Buzali resaltó: "La vi con un revólver en la cabeza y dije ‘otra vez no nos puede estar pasando esto. Imaginate que lo que veo en televisión es que a los delincuentes los van soltando uno a uno y a mí me viene a buscar la Policía. ¿Cómo puede ser? ¿A ellos los sueltan y a mí me meten preso?".

"¿Qué justiciero llama al 911? Decime qué justiciero llama al 911. Yo llamé seis veces. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para decir ‘sí, señores, voy a ir a asesinar a alguien’?", se defendió Buzali.

Buzali, de 47 años, permanece detenido en la Alcaidía Roberto Pettinato, lindante con la Unidad N°1 de Olmos, la cárcel más poblada del país. Está acusado de doble tentativa de homicidio tras atropellar a dos motociclistas a los que confundió con los motochorros que lo habían asaltado unos minutos antes.