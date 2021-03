Escondido, el hermano del "Rengo" Aguilera jura que es inocente

El 5 y 9 de junio del año pasado, tras unos 50 allanamientos en La Favorita y el barrio La Gloria, se detuvo a varias personas presuntamente vinculadas con el "clan Aguilera", una banda narco que estaría asociada al hoy condenado barra tombino Daniel Orlando "Rengo" Aguilera (38). Por aquellos días se secuestraron 15 kilos de cocaína, armas y más de 8 millones de pesos. Pero en medio de corridas, frenazos y cascotes que surcaban los techos hubo sospechosos que se escabulleron. Entre ellos, dos hermanos del "Rengo", Diego (40) y Walter (32).

La historia continuó. Según revelaron a MDZ fuentes que gastan suela por las esquinas del Gran Mendoza, Walter se entregó hace un tiempo creyendo que tenía alguna chance de quedar libre, pero lo dejaron adentro. Preso.

Eso explica que el otro hermano, Diego, siga en la clandestinidad. Y casi nadie sabe dónde. En los últimos días habría presentado un recurso de amparo ante la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación denunciando que la Justicia Federal no está respetando sus derechos.

Diego está acusado de ser uno de los líderes de la banda que habría continuado las actividades tras la detención y condena del "Rengo". Él jura que nada que ver. Mientras, desde la distancia, el fugitivo escribe a sus hijos cartas como esta:

"Espero que estén bien, disculpen por no poder estar en estos momentos con ustedes. Estoy esperando que pase esta tormenta y pidiéndole a Dios cada día. Les cuento que me quiero entregar para dejar de andar así. Pero desconfío por lo que le pasó al tío Walter. Se entregó y todavía no tiene ninguna respuesta..."