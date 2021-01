¿Fin del misterio? Identificaron a los cadáveres encontrados en autopista bonaerense

En los últimos días de 2020, dos mujeres muertas fueron halladas en las inmediaciones de la Autopista Ezeiza - Cañuelas. No tenían signos visibles de violencia, y la intriga creció porque durante varios días ni siquiera se supo quiénes eran. Esta semana, finalmente, se reveló su identidad, aunque ese no será el fin de la trama, porque aún no se conoce qué o quién las mató.

Funcionarios judiciales de Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense, indicaron que las fallecidas eran María Emilia Barrios (40) y Analía del Rosario Barbosa Martínez (26). Dos mujeres aparentemente desconectadas entre sí, de distintas edades y nacionalidades.

¿Pero qué les pasó?

Investigación

De acuerdo a lo que han descubierto los pesquisas, Analía del Rosario había nacido en Paraguay. No tenía domicilio fijo y -se sospecha- habría estado en situación de calle cuando murió y fue encontrada el 31 de diciembre en un terreno cercano al Barrio Uno de Ezeiza.

Por su parte, María Emilia fue hallada el 25 de diciembre de 2020 en un baldío de Tristán Suárez. Residía en Esteban Echeverría: su hija Alaniz Belén (19) dice que festejó Navidad y se fue. Su cuerpo no tenía golpes, y -como en el caso de Analía- no se sabe bien qué le pasó.

Algunos detectives evalúan si la causa de muerte fue algún tipo de sobredosis, ya que no se detectan golpes ni cortes. Tampoco está claro si las dos mujeres tenían algún tipo de vínculo.

Interviene en ambas causas la doctora María Lorena González, fiscal de la Unidad Funcional N° 3 de Ezeiza, especializada en Delitos Sexuales, conexos a la Trata de Personas, y de Violencia de Género y Familiar.