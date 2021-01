Tiró a su pareja a las vías del tren y la atropelló una locomotora

Una formación del tren Belgrano arrolló a una mujer de 51 años que fue empujada a las vías por su pareja de 48. El brutal femicidio se produjo ayer alrededor de las 18 en la localidad bonaerense de Boulogne, y el agresor ya está detenido luego del testimonio que dio el empleado que conducía la locomotora.

Según informan colegas de Crónica y de Tiempos del Sur, la víctima fue identificada como Rosa Gabriela Vallejos. La mujer iba caminando con el femicida, llamado Hernán Gabriel Carnero, por las inmediaciones de un paso a nivel. Un tren se acercaba.

El motorman que conducía la locomotora vio frente a él que la pareja forcejeaba y que el hombre le daba un empujón a la mujer. El agresor también sufrió algunas heridas, por lo que fue atendido en un hospital antes de quedar detenido en una comisaría.

La escena del crimen.

Los investigadores trabajaron en la zona para recabar pistas sobre el caso. Se cree que es posible que haya alguna grabación del momento del crimen. Por otro lado, el cadáver de Rosa está siendo periciado por los forenses. La carátula de la causa es Homicidio agravado por el vínculo y femicidio, y la fiscal a cargo es Laura Zyseskind.

"No había denuncias previas, pero sospechamos que ella había sufrido agresiones antes"

El detenido no ha querido declarar. "No tenían hijos pero era una pareja que convivía desde hacía muchos años, hay elementos que permiten sostener que la víctima ya había sufrido en otras oportunidades violencia física por parte de este señor, aunque no había denuncias previas", precisó a Télam una fuente allegada a la pesquisa.

Al cierre de esta nota, se conoció otro incidente, esta vez en el ramal Belgrano Norte. Los primeros trascendidos indican que en la tarde de este viernes un joven se abría tirado a las vías tras discutir con su pareja, en el tramo que va de Tierras Altas a Grand Bourg.