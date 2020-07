Degenerado roba bombachas cuando están tendidas y las devuelve con mensajes obscenos

El temor y la preocupación están instalándose de a poco en un barrio de La Plata, donde un desconocido ingresa a las casas cuando ve que hay bombachas tendidas, las roba y luego las deja en la puerta con mensajes obscenos y amenazantes.

Estos particulares incidentes comenzaron a trascender debido a que una de las afectadas denunció lo sucedido en las redes sociales con el fin de conocer si era una situación personal o se trataba de un flagelo generalizado en la zona.

"Pensé mucho y estoy aterrada, sobre todo por la impunidad con la que se manejó. Pero hoy, ya más aliviada, pienso que no es mi culpa y que no tengo que tener vergüenza", escribió la mujer que destapó los casos.

Tras esta primera revelación, otras mujeres sumaron sus experiencias y ya son tres las víctimas de este sujeto que ya fue denunciado pero la Policía aún no logra identificarlo.

El mensaje de una de las afectadas

"Nos mudamos hace 6 meses acá, y desde hace 4, empecé a notar que me faltaban prendas de la soga. No le di mucha pelota, al principio pensé que se había volado o que alguna criatura se las había llevado", dijo otra de las mujeres afectadas.

Pero su sorpresa fue aún mayor cuando su esposo encontró la ropa interior que creyó perdida en la puerta de su casa, pero con frases escritas sobre la tela. "Tenía escritas obscenidades que no voy a repetir", aseguró, y subrayó: "Me siento ultrajada. Me puso que me observaba y que lo ‘volvía loco’ mi cuerpo y es perturbador".

Una de las bombachas intervenidas por el degenerado

Algunos vecinos del barrio sospechan que se trataría de un joven que ya fue escrachado por haberse masturbado delante de una nena cerca de la rotonda de calle 90, pero esto todavía no fue probado.