Lesa humanidad: el 73% de las domiciliarias fueron denegadas

Durante la pandemia, los condenados por delitos a lesa humanidad han presentado 107 pedidos de prisión domiciliaria, y solo el 8% están pendientes de resolución. Del resto, más del 70% han sido rechazados.

En mayo la cantidad de rechazos llegó al 73%, y esto a pesar de que los sentenciados arguyeron estar dentro de los grupos de riesgo frente al covid-19. Las solicitudes concedidas, en cambio, alcanzaron el 19% de los casos.

Se considera parte del "grupo de riesgo" a las personas mayores de 65 años con alguna dolencia previa, sea hipertensión, diabetes, dificultades respiratorias, etc. Ese criterio, no obstante, no es tajante. De hecho, entre los que han tenido que resignarse a seguir tras las rejas están criminales condenados a perpetua como Alfredo Astiz, Ricardo Miguel Cavallo y Adolfo Miguel Donda, entre otros.

En Mendoza, en cambio, varios sentenciados sí accedieron a ese beneficio. Mención especial merece el caso de Segundo Carabajal, quien pasó a cumplir la pena en su casa pero volvió al penal a los pocos días, después de que se difundieran imágenes del delincuente participando de una fiesta de disfraces.

El análisis completo puede leerse aquí.