Luján: liberaron a la mujer que mató a su marido

El juez Juan Manuel Pina González rechazó este jueves el pedido de prisión preventiva que pesaba sobre Patricia Garnica (33) y por tanto permitió que la mujer -acusada de matar a su pareja- aguarde el avance de proceso en libertad.

Desde hacía un tiempo Garnica estaba detenida bajo la modalidad domiciliaria, ya que tiene hijos de corta edad a su cargo. La noticia de hoy es, para su defensa, un avance; aunque el objetivo de máxima es que se modifique la carátula de "homicidio agravado por el vínculo" a "legítima defensa".

Pero para eso falta. Lo concreto es que hoy Pina González se contactó con las partes por videoconferencia y dedicó más de una hora a fundamentar su decisión; luego de las exposiciones del Fiscal Flavio D´Amore y de los abogados de la mujer, Emiliano Marlía, Juan Cruz Chapuy y Franco Migliavacca.

"Nuestro argumento central es que estamos ante un claro caso de violencia de género", explicó a MDZ el abogado Marlía. Para corroborarlo faltan pericias psiquiátricas y psicológicas. Y si bien se han hecho algunas, el camino es largo.

Por lo pronto Garnica ya está con sus hijos. Ahora luchará por demostrar que no se la puede juzgar según el articulo 80 inciso 1 del Código Penal, que tipifica el delito de quien mata a un padre, hijo, cónyuge, ex cónyuge "o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia".

El caso

Patricia Garnica (33) ultimó a su pareja Cristian Vergara (38) con un cuchillo tipo Tramontina a las diez de la mañana del jueves 13 de febrero. El hombre intentó desplazarse unos 50 metros pero se desplomó. Tenía un puntazo en el abdomen y otro en la zona del corazón.

La Fiscalía imputó a Patricia por homicidio agravado por el vínculo, lo que podría significar una condena a prisión perpetua. La defensa, en cambio, propone la inimputabilidad e insiste en que la mujer era víctima de un maltrato sostenido. El proceso legal seguirá su curso y las dos perspectivas tendrán oportunidad de confrontar sus argumentos.