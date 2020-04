La aterradora muerte de Elisa Lam: un caso lleno de misterios

La canadiense Elisa Lam era una estudiante que decidió pasar unos días en el Hotel Cecil de Los Ángeles. Sin embargo el 19 de febrero de 2013 la encontraron muerta. Desde principios de ese mes se la buscaba desesperadamente; y lo más inquietante eran las grabaciones de las cámaras de seguridad, donde se la veía en una secuencia que aún hoy hiela la sangre.

Lam había llegado al hotel y había pagado por una habitación compartida. Las compañeras de cuarto se quejaron de su actitud extraña y entonces fue trasladada a un espacio individual. Hay que aclarar que la joven era paciente psiquiátrica, aunque no tenía antecedentes suicidas.

Con todo, Elisa no era una muchacha irresponsable. El 31 de enero de 2013 sus padres se inquietaron al no tener noticias suyas. No aparecía, no llamaba. Y los días empezaron a pasar.

Asustada

La Policía llevó a unos perros rastreadores para ver si había alguna pista. Nada. El 14 de febrero, dos semanas después de la desaparición, las autoridades decidieron liberar las últimas imágenes de Elisa que se conocían: la grabación tomada por una de las cámaras en un ascensor del hotel:

Sobre este registro se han hecho innumerables cuestionamientos. Algunos aseguran que la fecha y la hora fueron alteradas para ocultar algo; y se ha sostenido que la boca de Lam se pixela de más en algunos tramos, como si alguien quisiera esconder lo que dijo.

El final

Lo seguro es que Lam estaba viva por la mañana de aquel 31 de enero -el personal del hotel la vio- y luego, en la tarde, algo empezó a andar definitivamente mal.

Los movimientos se asemejan a los de alguien aterrorizada

Por momentos, el video parece mostrar que Elisa teme porque la persiguen. Sus movimientos se asemejan a los de alguien aterrorizada. Para colmo, da la sensación de que aprieta botones del ascensor y este no se mueve.

(El Hotel Cecil, dicho sea de paso, protagoniza una larga genealogía de crímenes. Pero esa es otra historia).

Con Lam desaparecida, los otros huéspedes empezaron a quejarse de que no salía agua en las habitaciones. Cuando los plomeros fueron a revisar los tanques que había en la terraza del edificio, encontraron el cuerpo de la chica.

¿Cómo llegó allá arriba? ¿Cómo hizo para subirse al tanque de agua, meterse adentro y luego cerrar la tapa? Misterio. Los tanques donde encontraron a Lam.

El caso no avanzó mucho. Y los años no han hecho más que profundizar los interrogantes.

Al menos en la experiencia de este cronista, el caso persigue de cerca a quien lo conoce por primera vez. Como si no lo soltara. Sobre todo si es de noche.