Le ponen tobillera a Tablado para proteger a su ex y sus hijas

Fabián Gerardo Tablado, el femicida que en 1996 mató de 113 puñaladas a su novia y el viernes último recuperó la libertad tras cumplir su pena, tiene colocada una tobillera electrónica con la que se lo controla las 24 horas para que cumpla la restricción perimetral que le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de su ex mujer y sus hijas mellizas, informaron hoy fuentes judiciales.



La orden de colocarle el dispositivo fue dictada por la jueza de Familia 2 de Tigre, Silvia Sendra, la misma magistrada que antes de que el viernes recuperara su libertad de la Unidad 21 de Campana, le notificó a Tablado que tenía una perimetral por el potencial peligro que podía representar para su exmujer, la docente Roxana Villarejo -con quien se casó en la cárcel en 2007, luego se separó y amenazó de muerte, lo que valió otra condena-, y para sus hijas mellizas de 11 años.



Según dispuso la jueza, Tablado -quien cumplió 44 años ayer- no puede acercarse a menos de 300 metros de la casa de su ex y sus hijas en el partido de Tigre, y tampoco del establecimiento educativo al que asisten la niñas.



Para controlar los movimientos de Tablado, la jueza le pidió al centro de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que vigile en forma permanente al ex convicto con una tobillera y también logró, a través de la Dirección de Políticas de Género y Violencia Familiar de Tigre, convencer a Villarejo para que ella también se colocara el mismo dispositivo.



Si bien la perimetral es por 300 metros, los técnicos del SPB que monitorean desde La Plata reciben la activación de los sensores cuando Tablado se acerque a su ex mujer, o viceversa, a una distancia de 700 metros, así tienen tiempo suficiente como para avisar.



Incluso, ayer, se activó por primera vez el dispositivo cuando Villarejo fue localizada a sólo 200 metros de la casa de los Tablado en Albarellos 348 de Tigre, donde en 1996 fue el femicidio de Carolina Aló, pero se comprobó que sólo había ido al odontólogo.



Villarejo se colocó la tobillera el mismo viernes que Tablado recuperó la libertad a eso de las 19, pero ubicar a Tablado fue un problema para la policía.



Según las fuentes, para poder ser notificado de medidas como ésta, el exconvicto fijó como domicilio para la Justicia de Familia domicilio en una isla del Delta de Tigre, pero allí no lo encontraron.



Por ello, la policía fue varias veces al otro domicilio del homicida, la casa del femicidio de la calle Albarellos, donde aún viven sus padres, pero el viernes tampoco hubo nadie.



Alertada la familia por algún vecino que le contó sobre las sucesivas visitas del patrullero, el propio Tablado se comunicó por teléfono con la comisaría 1ª de Tigre para preguntar por qué lo buscaban y allí se le notificó la medida de la tobillera y se acordó un sitio de encuentro.



Tablado se colocó la tobillera el sábado pasado alrededor de las 13 en la Jefatura Departamental San Martín, donde lo esperaba el personal de monitoreo del SPB.



La perimetral a Tablado fue dispuesta después de que la jueza analizara las pericias psiquiátricas realizadas el 17 de febrero por orden del juez de Ejecución Penal 1 de San Isidro, Alejandro David, tras una iniciativa del fiscal del mismo fuero, Rodrigo Caro.



Las dos psiquiatras de la Asesoría Pericial de San Isidro que evaluaron su salud mental llegaron a la conclusión de que Tablado tenía sus "facultades mentales normales”, pero que actualmente no estaba en condiciones de ejercer “la responsabilidad parental” sobre sus mellizas de 11 años.